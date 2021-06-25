تسيير رحلات إسرائيلية مباشرة مع المغرب

باشرت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” بتسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل.

وقال حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة: “أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” إنها ستبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الشهر المقبل وبذلك تنضم إلى شركتي “يسرائير” و”أركيا” اللتين قد بدأتا في تسويق رحلاتهما إلى المغرب”.

وأضاف: “من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الإسرائيليين في المغرب بشكل ملحوظ مع فتح الخطوط المباشرة”.

يذكر أن المغرب وقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020 برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.