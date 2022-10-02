تشاد تؤجل الانتخابات الرئاسية

قررت تشاد إرجاء الانتخابات الديمقراطية لعامين والسماح لزعيم البلاد المؤقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تُجرى.

وأثارت القرارات غضب قوى معارضة كما أنها تمثل تحديا لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى من استئثار المجلس العسكري بالسلطة من خلال تمديد الفترة الانتقالية أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.

وكانت السلطات العسكرية قد وعدت في البدء بفترة انتقالية 18 شهرا وذلك بعد أن استولي ديبي على السلطة في أبريل نيسان عام 2021 بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في جبهة القتال خلال صراع مع متمردين.

وبمقتضى الخطة الجديدة التي أُقرت أمس السبت مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقررا أن تنتهي في أكتوبر تشرين الأول الجاري عامين بما يعني أن الانتخابات ستجرى في غضون أكتوبر تشرين الأول عام 2024.

وتسمح الخطة أيضا لديبي بالبقاء في الحكم لحين إجراء الانتخابات على الرغم من أن المجلس العسكري الانتقالي سيُحل وسيكون البديل له حكومة انتقالية يشكلها ديبي.

ووقعت انقلابات عسكرية أيضا في مالي وبوركينا فاسو وغينيا منذ عام 2020 مما أثار مخاوف من انزلاق تلك الدول مجددا إلى الحكم العسكري في منطقة شهدت تقدما ديمقراطيا في السنوات العشر الماضية.

وقال زعيم المعارضة في تشاد برايس مبيمونج جويدمبايي إن هذه القرارات فُرضت خلال حوار وطني وعد المجلس العسكري الحاكم بأنه سيكون منتدى شاملا لبحث السبيل إلى العودة إلى الديمقراطية.

وأضاف “هناك جماعات ضغط تفعل كل شيء لإبقاء المجلس العسكري في الحكم على غير إرادة الناس”.