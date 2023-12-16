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تشاد تطرد 4 دبلوماسيين سودانيين

منذ 47 دقيقة
الجيش التشادي

الجيش التشادي

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أعلنت حكومة تشاد، السبت، أنها أعلنت 4 دبلوماسيين سودانيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بسبب ما وصفتها بأنها “تصريحات خطيرة” لمسؤولين سودانيين اتهموها بالتدخل في الصراع في بلدهم.

والدبلوماسيون هم المستشار الأول للسفارة والملحق الدفاعي وقنصلان.

وجاء في البيان الذي وقعه المتحدث باسم الحكومة التشادية أن القرار جاء بعد “تصريحات خطيرة لا أساس لها” أدلى بها القائد الكبير بالجيش السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا وكررها وزير الخارجية السوداني على شاشة التلفزيون المحلي.

وقال البيان: “تكرار مثل السلطات السودانية لهذه التصريحات فيما يتعلق بتشاد وحكومتها يعد ببساطة أمرا غير مقبول وعدائيا ويغطي على أجندة خفية”.

    المصدر :
  • رويترز

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