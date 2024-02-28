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تشاد.. تعطل الإنترنت بعد تقارير عن هجوم على مقر جهاز الأمن في العاصمة

منذ 33 دقيقة
خريطة تشاد

خريطة تشاد

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قالت شبكة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الاتصال بالإنترنت انقطع في تشاد (الأربعاء 28-2-2024) بعد تقارير عن هجوم على مقر جهاز الأمن في العاصمة نجامينا.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتخضع تشاد لحكم عسكريين استولوا على السلطة في 2021.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في تشاد أمس الثلاثاء مواعيد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بموجب تعهد بالانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي. وقالت إن الانتخابات ستجري على جولتين خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران.

وقالت السلطات العسكرية في بادئ الأمر إنها ستجري انتخابات في غضون 18 شهرا، لكنها مددت فيما بعد الفترة الانتقالية إلى العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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