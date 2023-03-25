تشاد تعفو عن 380 متمردا في بادرة واضحة للسلام

أصدر رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي عفوا عن 380 سجينا من أعضاء جماعة متمردة ذات نفوذ في محاولة واضحة لجعلها تنضم إلى محادثات سلام.

ونصب الجيش ديبي رئيسا في 2021 بعد مقتل والده، إدريس ديبي الذي حكم تشاد لفترة طويلة، في ساحة القتال خلال معارك قواته مع المتمردين من جبهة التغيير والوفاق في تشاد.

وأجرى ديبي بعد ذلك محادثات سلام مع عدة جماعات متمردة تحدت نظام أبيه الحاكم لفترة طويلة ولكن جبهة التغيير والوفاق لم تشارك وأصرت على أن تقدم السلطات الانتقالية لفتات للسلام بما في ذلك الإفراج عن أعضائها.

وأعلن ديبي في مرسوم قائمة بأسماء أعضاء الجبهة الذين عفا عنهم ولكنه لم يقدم سببا للتحرك. وحملت الوثيقة تاريخ أمس الجمعة لكنها صدرت اليوم السبت.

ولم يرد متحدث باسم الجبهة على طلب للتعليق.

وكان من تم العفو عنهم من بين أكثر من 400 عضو في جبهة التغيير والوفاق الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة يوم الثلاثاء بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الأمن القومي وتعريض حياة رئيس الدولة للخطر من بين تهم أخرى.

وكان من بين صدر ضدهم الحكم محمد مهدي زعيم جبهة التغيير والوفاق ولكنه لم يحصل على عفو.

ومن المقرر أن يظل المجلس العسكري الحالي في السلطة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول 2024.