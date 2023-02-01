تشاد تفتتح سفارة لها لدى إسرائيل الخميس

قال محمد ديبي رئيس تشاد إنه سيفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل غدا الخميس مما سيضيف للعلاقات الثنائية التي تجددت قبل خمس سنوات.

وأعلن ديبي الخطة اليوم الأربعاء في مستهل زيارة لإسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي إن سفارة الدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة ستكون في منطقة تل أبيب.

وقال ديبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسجيل مصور “هذه دولة لها تاريخ كبير وهذه أرض الحضارة لجميع الأديان السماوية”.

وأضاف “تمر تشاد وإسرائيل اليوم بمنعطف حاسم في علاقتهما … تجدد العلاقات بعد ما يقرب من خمسة عقود”.

وبعد فتور استمر لوقت طويل احتجاجا على احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية في حرب عام 1967، غيرت نجامينا مسارها في عام 2018 عندما زار والد ديبي، رئيس تشاد الراحل إدريس ديبي، القدس واستضافه نتنياهو.

وبعد عودة نتنياهو إلى السلطة الشهر الماضي تعهد بتوسيع دائرة الدول العربية أو الإسلامية التي تعترف بإسرائيل حتى في الوقت الذي يواجه فيه جمودا عميقا وعنيفا مع الفلسطينيين.

وتوجد معظم السفارات في تل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل. بينما تعتبر إسرائيل القدس عاصمة لها، لكن هذا الوضع لم يحظ باعتراف دولي واسع النطاق.

وقال نتنياهو لديبي في التسجيل المصور إن إسرائيل ترى في تشاد “علاقات مهمة جدا مع دولة كبرى في قلب أفريقيا. إنه شيء نريد أن نرتقي به إلى مستويات جديدة وآفاق جديدة”.

وتشاد لها أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل نظرا لموقعها الاستراتيجي وسط الدول الأفريقية التي تقاتل حركات تمرد إسلامية.

وفي إشارة إلى أن العلاقات الثنائية لها جوانب خفية، نشر مكتب نتنياهو صورا يظهر فيها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وهو يستقبل ديبي في المطار.

وهذه أول زيارة لإسرائيل يقوم بها ديبي الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2021.