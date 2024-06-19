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تشاد.. عدد الضحايا يتزايد بسبب انفجارات مدمرة في مستودع عسكري

منذ 23 ثانية
انفجارات بمستودع للذخيرة في تشاد

انفجارات بمستودع للذخيرة في تشاد

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قال وزير الصحة التشادي عبد المجيد عبد الرحيم إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 46 في انفجارات ناجمة عن حريق في مستودع للذخيرة تابعا للجيش بالعاصمة نجامينا الليلة الماضية.

وأفاد عبد الرحيم للصحفيين اليوم الأربعاء بأن عدد الضحايا قد يرتفع لأن إصابات الكثيرين خطيرة.

وأضاءت الانفجارات السماء ليلا فوق القاعدة العسكرية التي تقع قرب المطار الدولي الرئيسي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وتطايرت قذائف وشظايا باتجاه منازل مجاورة يكافح قاطنوها المذعورون حاليا لإيجاد ملاذات آمنة.

وزار الرئيس محمد إدريس ديبي موقع الحادث صباح اليوم الأربعاء حيث شوهد حطام سيارات ومعادن ملتوية متناثرة حول فجوة كبيرة في الأرض أحدثتها الانفجارات.

    المصدر :
  • رويترز

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