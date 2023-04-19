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تشاد..مصرع 17 شخصاً في هجوم مسلح جنوب البلاد

منذ 38 دقيقة
خريطة تشاد

خريطة تشاد

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قالت الحكومة التشادية (الأربعاء 19-4-2023) إن 17 شخصا على الأقل قُتلوا في جنوب البلاد أمس الثلاثاء عندما هاجم مسلحون مجموعة من الرعاة الرحل قبل أن تطردهم قوات تشادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة عزيز محمد صالح إن جماعة مسلحة متمركزة في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة لتشاد شنت هجوما على مدنيين أمس الثلاثاء في منطقة لوجون أورينتال بتشاد قبل أن يتدخل الجيش.

وأضاف صالح لرويترز أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم قبل أن يطرد الجيش المسلحين وقتله 13 منهم.

وأكد حاكم المنطقة أحمد داري بازين أن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم لكنه لم يذكر العدد بالتحديد.

وعزا الهجوم إلى جماعة تشادية المسلحة المتمركزة على الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث ولم يتسن الاتصال بممثل عن الجماعة.

    المصدر :
  • رويترز

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