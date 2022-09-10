السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشارلز: إرث الملكة إليزابيث سيبقى خالدا

منذ 57 دقيقة
تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا

A A A
طباعة المقال

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، السبت، إنه يدرك جيدا الإرث العظيم الذي خلفته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، مشددا على أنه سيتحمل “المسؤوليات الثقيلة”، في احترام تام للحكومة الدستورية.

وذكر تشارلز، خلال مراسم تنصيبه ملكا لبريطانيا: “والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا”.

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام أبرز الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية في البلاد: “الملكة إليزابيث قدمت نموذجا لا مثيل له في الحكم، والعالم أجمع تعاطف مع الخسارة التي عانينا منها كلنا”.

وتابع: “أدرك جيدا الإرث العظيم والمهمات والمسؤوليات الثقيلة التي انتقلت إلي.. بتحملي هذه المسؤوليات، أتطلع لأن أتابع المثال الملهم الذي وضعته وذلك في إطار احترام الحكومة الدستورية والبحث عن السلام والتناغم”.

وبعد ذلك، وقع تشارلز الثالث على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.

وتوفيت الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس، بعد جلوسها على العرش لـ70 عاما.

    المزيد من أخبار العالم

    أنالينا بيربوك
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزيرة الخارجية الألمانية: دعم أوكرانيا لن يتداعى
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تتخوف من قطع الإمدادات عن جيشها بسبب الهجوم الأوكراني
    تشارلز الثالث
    تنصيب تشارلز الثالث ملكاً
    تشارلز الثالث ملك مختلف.. بريطانيا معرضة للانهيار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ملكة بريطانيا
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
    كاميلا باركر والأمير تشارلز
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب
    إيف جوبز
    بالصورة.. أيفون 14 لم يسلم حتى من سخرية ابنة ستيف جوبز