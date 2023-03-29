تشارلز يتوجه إلى ألمانيا في أول زيارة منذ إعلانه ملكا لبريطانيا

غادر الملك تشارلز إلى ألمانيا اليوم الأربعاء في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.

وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر أيلول، إلى فرنسا أولا لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة بسبب اضطرابات عنيفة احتجاجا على قانون التقاعد الجديد.

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية.

وقال قائد الطائرة التي ستقل تشارلز قبل الإقلاع اليوم الأربعاء إن طائرات مقاتلة سوف ترافق طائرة الملك عند دخولها إلى برلين.

وسيستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الملك وعقيلته كاميلا بمراسم عسكرية تقام عند المعلم الأشهر في برلين (بوابة براندنبورج) التي ترمز لانقسام البلاد خلال الحرب الباردة وما تلى ذلك من إعادة توحيد.

وستكون مراسم الاستقبال تلك هي الأولى التي تقام لزعيم دولة زائر عند بوابة براندنبورج.

وقال شتاينماير، الذي يستعد لإقامة مأدبة رسمية غدا الخميس في القصر الرئاسي بيليفو للزوجين الملكيين، إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو أيار يمثل “بادرة أوروبية” مهمة.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة “أود أن أقول له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة حتى بعد البريكست”.

وفي تأكيد على اهتمام تشارلز بالقضايا البيئية، سيكون من أولى الفعاليات التي يشارك فيها في برلين منتدى حول الاستدامة حيث سيلتقي بوزيري الخارجية والاقتصاد الألمانيين اللذين ينتميان إلى حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وسيلتقي أيضا في المنتدى قادة أعمال وأكاديميين وممثلين للمجتمع المدني لمناقشة مسائل من الهيدروجين واستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى إزالة الكربون في القطاع الصناعي، وفقا لقصر بكنجهام.

فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خروج بريطانيا؟

سيلقي تشارلز غدا الخميس في برلين خطابا أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاج) الذي تحدث إليه آخر مرة في عام 2020 عندما كان أميرا لويلز، ويلتقي بعض اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم مليون لاجئ الذين فروا من الحرب في بلادهم إلى ألمانيا.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، سيلتقي ممثلين من وحدة عسكرية ألمانية بريطانية مشتركة ليستعرضوا مركباتهم البرمائية لبناء الجسور في براندنبورج.

ومن المقرر أن يزور يوم الجمعة كنيسة في هامبورج دمرها قصف من جانب قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ويلتقي بممثلي الشركات التي تنشر التكنولوجيا الخضراء في الميناء.

وقال شتاينماير إنه وجه دعوة إلى تشارلز، الذي سافر إلى ألمانيا أكثر من 40 مرة، خلال جنازة والدته في سبتمبر أيلول الماضي. ومع ذلك، تتخذ الحكومة البريطانية القرارات النهائية بشأن هذه الزيارات التي تشكل جزءا من استخدامها “للقوة الناعمة” للنظام الملكي.

ومن ثم فإن الزيارة تشكل دلالة واضحة على مساعي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع أوروبا، وفقا لما قاله أناند مينون مدير مركز أبحاث “المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة”.

ومع ذلك، فإن أي تحسين للعلاقات نتيجة الزيارة يمكن أن يفتر سريعا إذا ما اشتعلت أي من مشكلات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.