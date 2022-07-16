السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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تشافي ممنوع من السفر مع برشلونة إلى أمريكا بسبب إيران

منذ دقيقتين
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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مُنع مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس من الصعود مع فريقه على متن رحلة جوية متجهة إلى الولايات المتحدة السبت، بسبب سجلّ زياراته السابقة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.

وذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنّ تشافي سبق أن زار إيران ثلاث مرات حينما كان لاعباً لنادي السد القطري، وبالتالي كان في حاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إذن خاص لزيارة الولايات المتحدة.

ولعب تشافي المباراة الأخيرة في مسيرته الكروية كلاعب في طهران.

وأدرك برشلونة هذه المشكلة يوم الجمعة، وظنّ النادي أنه توصل إلى حلّ، غير أنه عند الوصول إلى المطار لم يُسمح لتشافي بالصعود إلى الطائرة، وكان على الفريق السفر من دونه.

وذكرت تقارير أن تشافي يجب أن يكون قادراً على السفر الاثنين والوصول إلى ميامي في الوقت المناسب لقيادة التدريبات النهائية للنادي الكاتالوني قبل المباراة الودية المرتقبة ضد إنتر ميامي الأميركي مساء الثلاثاء.

وسافر كل من البرازيلي رافينيا والدنماركي أندرياس كريستنسن والعاجي فرانك كيسييه، وهم اللاعبون الذين ضمّهم برشلونة مؤخراً، مع الفريق.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد أشار في حديث مع التلفزيون الألماني السبت، إلى أنه سينضم إلى برشلونة في جولته، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لانتقاله من بايرن ميونيخ.

وذكرت وسائل إعلام أن الهداف البولندي سيخضع للفحص الطبي في ميامي.

وبعد ذلك، يواجه برشلونة أيضاً يوفنتوس الإيطالي في دالاس، في 27 يوليو الحالي.

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