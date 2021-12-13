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تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا ستعينان مبعوثين للعمل على تطبيع العلاقات

13 - ديسمبر - 2021
مولود تشاووش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال تشاووش أوغلو، خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الاثنين: “سنعين مع أرمينيا في الوقت الأقرب مبعوثين خاصين لاتخاذ خطوات من أجل تطبيع العلاقات”.

كما أضاف تشاووش أوغلو أن تركيا تعتزم في هذا السياق تسيير رحلات الطيران العارض إلى العاصمة الأرمينية يريفان.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان، التي تخوض نزاعا مستمرا مع أرمينيا منذ أواخر الحقبة السوفييتية بسبب إقليم قره باغ وتمثل حليفا قريبا لتركيا.

وأبرمت تركيا وأرمينيا عام 2009 اتفاق سلام تاريخيا حول إحياء الاتصالات الثنائية وفتح الحدود بعد عقود من إغلاقها، لكن الوثيقة لم تدخل حيز التنفيذ وظلت العلاقات متوترة في ظل الاتهامات المستمرة إلى الطرف التركي بالمسؤولية عن ما تعتبره يريفان إبادة جماعية للأرمن في زمن الحرب العالمية الأولى.

كما تشهد العلاقات بين الجانبين توترا بالغا بسبب دعم تركيا السياسي والعسكري للحكومة الأذربيجانية في نزاع قره باغ.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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