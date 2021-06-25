تشبه الـ “تيك تاك”.. ضابطة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن “أجسام طائرة” رأتها!

بعد تعدد الروايات التي أفصح عنها عدد من الطيارين في سلاح الجو الأميركية حول مشاهدتهم لمركبات أو أجسام أو أطباق فضائية غير محددة، أعلن سلاح البحرية الأميركي، أنه بصدد إعداد مذكرة رسمية تتناول عملية إبلاغ الطيارين التابعين له عن رؤيتهم للأجسام الفضائية والأطباق الطائرة.

وموخراً، كشفت ضابطة متقاعدة في البحرية الأميركية، تفاصيل رصدها لطائرة مجهولة أثناء خدمتها على حاملة الطائرات يو أس أس نيميتز.

وكانت الملازم أول أليكس ديتريش، ضمن عدد من الطيارين على حاملة الطائرات في 2004 عندما رصدوا جسما طائرا قرب ساحل كاليفورنيا.

ووصفت ديتريش الجسم المجهول بأنه يشبه حلوى النعناع الصلبة “تيك تاك”.

وأشارت ديتريش في مقابلة مع رويترز هذا الأسبوع إلى أن الجسم المستطيل يفتقر إلى “أي أسطح مرئية للتحكم في الطيران أو وسائل الدفع”.

وأوضحت أن الواقعة “تم تحليلها بطريقة احترافية ورصينة” من قبل سلسلة القيادة العسكرية بعد استجوابها، هي وزملاؤها.

وقالت إنها تأمل أن يساعد خروجها للعلن للحديث عن ذلك في تخفيف وصمة العار التي واجهها الآخرون ذات مرة في ظروف مماثلة، ما يشجعهم على “رفع أصواتهم، حتى لو كانوا لا يعرفون ما رأوه”.

ومن المقرر أن تقدم أجهزة الاستخبارات الأميركية بالتعاون مع البنتاغون في الأيام المقبلة تقريرا إلى الكونغرس حول هذا الموضوع.

وأصدر البنتاغون في السنوات الأخيرة أو أكد صحة شريط فيديو من الطيارين البحريين يظهر طائرات غامضة تتمتع بالسرعة والقدرة على المناورة تتجاوز تقنيات الطيران المعروفة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الحكومة الأميركية اطلعوا على مضمون التقرير المقرر صدوره في نهاية الشهر الجاري، قولهم إنه ما زال يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها الطيارون العسكريون الأميركيون في السنوات الأخيرة.