تشكيل حكومة جديدة بالكويت دون تغييرات كبيرة

أعلنت الكويت، الاثنين، تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن التشكيل الذي صدر بمرسوم موقع من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولي معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي، يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

كما تم إعادة تعيين الشيخ طلال الخالد الصباح نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة وأعيد تعيين الشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية، بينما عاد وزير الإعلام الأسبق عبد الرحمن المطيري إلى وزارة الإعلام بدلا من حمد روح الدين.

وتضمنت الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي رنا الفارس التي أعيد تعيينها في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تضمنت الحكومة وزيرين من نواب البرلمان كانا أيضا في الحكومة السابقة وهما عيسى الكندري وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وعلي الموسى وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة.

وخرج من الحكومة الجديدة وزيران من نواب البرلمان كانا في الحكومة السابقة وهما مبارك العرو الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت شهورا، أعلنت الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو تموز ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي.

ومن المرتقب أن تضطلع الحكومة الجديدة بإقرار الميزانية التي تأخر إقرارها في البرلمان، ثم إجراءات حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة طبقا لخارطة الطريق التي أعلنها سابقا ولي العهد.