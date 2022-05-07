تشويه وتمثيل بالجثث.. الـ”DNA” وسيلة التعرف على ضحايا المجزرة الروسية في بوتشا

لا تزال تداعيات المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا الأوكرانية تنكأ جراح أهالي الضحايا، حيث لا تزال المشرحة تحتجر أكثر من 200 جثة لم يتم التعرف على هويتها.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد دُفن البعض دون وثائق، كما أن كثير الأشخاص تشوهت بسبب طبيعة قتلهم أو التمثيل بجثثهم بعد قتلهم، بحيث يتعذر التعرف عليهم عن طريق النظر.

ويبحث الأوكرانيون عن أطفال أو آباء أو أزواج أو أشقاء فقدوا عندما كان الروس يذبحون المدنيين في بوتشا. وفي حين تلقى آخرون أخبارا سيئة من صديق أو صورة عبر الإنترنت تفيد بمقتل قريب لهم، لم يتمكنوا من العثور على الجثث.

وجاء المكلومون إلى خيمة نصبت خارج مستشفى بوتشا، حيث كان محققو الطب الشرعي الفرنسيون يمسحون طابورًا من الأشخاص اليائسين بهدوء لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA) لمعرفة ما إذا كان لأي منهم أقارب قتلوا وتتواجد جثثهم في المشرحة القريبة.

قال نائب المدعي العام في مقاطعة بوتشا، أندريه توربار، “هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك”، مشيرا إلى أن عشرات الناس جاءوا لتسجيل أسماء أقاربهم المفقودين.

ويشير الحشد الذي جاء للتسجيل إلى كمية أعداد المفقودين في بلدة واحدة صغيرة خارج كييف يتهم فيها القوات الروسية بارتكاب “جرائم حرب”.

حتى مع التعرف على بعض الضحايا من خلال الوشم أو الندوب أو علامات أخرى، لا تزال بوتشا تشير إلى المزيد من الأدلة القاتمة على الوحشية الروسية.

وقال توربار: “في البداية كان يتم استخراج جثث 40 أو 50 جثة يوميا. انها تنخفض الآن. بالأمس كان لدينا سبعة، واليوم كان لدينا أربعة”.

ويساعد المتطوعون في انتشال الجثث من التربة الضحلة، لأن السلطات لا تستطيع مواكبة ذلك، حيث يتم اكتشاف الكثير فقط عندما يعود السكان الذين فروا أثناء احتلال الروس لهذه البلدة الصغيرة في مارس الماضي. وأضاف توربار: “يعود الناس ليجدوا قبرًا في حديقتهم”.

كان الفيديو وسيلة مروعة لفاديم يفدوكيمنكو ليكتشف أن والده قُتل على أيدي القوات الروسية بعد أن كان أليكسي في عداد المفقودين منذ أسابيع، بعد أن خرج في أوائل مارس للبحث عن الحطب للطهي في بوتشا.

وتشبث يفدوكيمنكو ووالدته، ليليا، بأمل متلاشي في أنه ربما تم القبض عليه وأخذ عبر الحدود، وأنه سيعود في صفقة تبادل للأسرى – وهو مصير بعض الرجال الأوكرانيين.

لكن هذا الأسبوع، اكتشف الطالب البالغ من العمر 20 عامًا وجه والده في لقطات لأوكرانيين تعرضوا للتعذيب والقتل أثناء الاحتلال الروسي لبوتشا، والعزاء الوحيد للعائلة في الوقت الحالي هو منح أليكسي دفنًا لائقًا، لكنهم لم يستطيعوا العثور على جثته وهذا حال الكثير من سكان البلدة.

على الرغم من حجم التحدي، يقول توربار إن بوتشا مصممة على السعي لتحقيق العدالة للضحايا، محذرا القوات الروسية التي لا تزال تقاتل في أوكرانيا – وتفيد التقارير أنها ترتكب فظائع جديدة – من أنها لا تستطيع أن تمارس الوحشية والقتل مع الإفلات من العقاب.

وتابع: “عاطفيا من الصعب جدا النظر إلى هؤلاء الناس، لكنني أشعر بمسؤولية بالغة تجاه شعب أوكرانيا لجمع الأدلة حتى نتمكن من محاكمة (الروس)”.