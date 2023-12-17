تشيلي.. الناخبون يصوتون مجددا في استفتاء على الدستور

يتوجه الناخبون في تشيلي مرة أخرى لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن استبدال دستور بلادهم الذي يعود لعهد ديكتاتورية أوجستو بينوشيه.

وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها تشيلي تصويتا لاستبدال الدستور القائم في إطار وعد تم قطعه بعد احتجاجات على نطاق واسع في 2019 اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خرجت غضبا من انعدم المساواة في البلاد.

وهيمنت قوى يسارية على اللجنة الأولى التي صاغت دستورا جديدا لكن مسودتها التي ركزت على الحقوق الاجتماعية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والحقوق بين الجنسين رفضها الناخبون في استفتاء في سبتمبر أيلول. أما المسودة الثانية فتميل صوب اليمين بعد أن اختار الناخبون لجنة تهيمن عليها أحزاب محافظة.

وهذه المسودة هي المطروحة للاستفتاء اليوم الأحد وتعتبر أكثر ميلا للنهج المحافظ ولآليات السوق من دستور 1980 الذي قد تحل محله.

وأظهرت استطلاعات رأي على مدى أشهر أن من الناخبين سيرفضون على الأرجح تلك المسودة الثانية أيضا لكن الفجوة قلت بين معسكري الرفض والقبول في الفترة السابقة على الاستفتاء.

وتفتح مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) وتغلق في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع بدء النتائج في الظهور نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).