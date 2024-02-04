تشيلي.. عدد قتلى حرائق الغابات يقفز إلى 64 والمفقودون بالمئات

قال رئيس تشيلي جابرييل بوريك اليوم الأحد إن عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في البلاد ارتفع إلى 64 وإنه مرشح للزيادة في الأيام المقبلة.

وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون “نعلم أن هذا العدد سيزيد، سيرتفع كثيرا”.

وتابع أن البلاد تواجه “مأساة كبيرة جدا”.

وتهدد حرائق الغابات التي بدأت قبل عدة أيام مشارف فينيا ديل مار وفالبارايسو، وهما من المدن الساحلية السياحية.

وفرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارا من التاسعة مساء في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.

وقال بوريك، الذي أعلن الحداد الوطني لمدة يومين بدءا من غد الاثنين، إن على تشيلي أن تستعد لمزيد من الأخبار السيئة. وكانت حصيلة القتلى 51 أمس السبت.

وقالت السلطات إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين وإن عدد المنازل المتضررة تجاوز ألفا. وقال مسؤولون أمس إن أكثر من 90 حريقا اندلع في أنحاء تشيلي.