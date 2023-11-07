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تشيلي.. مقتل 14 في حريق بحي لمهاجرين غير شرعيين جنوب البلاد

منذ ساعة واحدة
خريطة تشيلي

خريطة تشيلي

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قالت السلطات المحلية إن 14 شخصا، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم في حريق اندلع مساء أمس الاثنين 6\11\2023 في حي يقطنه مهاجرون غير شرعيين في مدينة كورونيل بجنوب تشيلي.

وقال هوجو كويفاس المدعي العام في كورونيل إن القتلى مهاجرون فنزويليون غير شرعيين على ما يبدو.

وكتب على منصة إكس “هذه معلومات نتحقق منها لتأكيدها”.

ويجري العمل على البلاغات لتحديد سبب الحريق الذي نجم بحسب المعلومات الأولية عن موقد يدوي الصنع في منزل لا يوجد به سوى مدخل واحد.

وخلال فعالية عن الدستور الجديد المقترح للبلاد في سانتياغو أمس الاثنين 6\11\2023، عبر الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش عن أسفه حيال اندلاع الحريق قائلا “من الجيد أن نسأل أنفسنا، في خطاباتنا وفي أفعالنا، كيف نعامل هؤلاء الأشخاص الذين ماتوا بالأمس”.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها على منصة إكس إن الحكومة رتبت لسفر وفد رسمي إلى كورونيل للتحقيق في سبب الحريق وتجهيز المساعدة اللازمة.

    المصدر :
  • رويترز

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