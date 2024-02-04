تشيلي.. مقتل 46 على الأقل في حرائق غابات وسط البلاد

قال جابرييل بوريتش رئيس تشيلي (السبت 3-2-2024) إن ما لا يقل عن 46 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات التي تستعر في وسط البلاد، مشيرا إلى أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن عدد الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد بلغ 92، وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار.

وأضافت توها “عدد الوفيات مبدئي… لدينا تقارير من أماكن أخرى تشير إلى احتمال سقوط المزيد من القتلى لكن لم نتأكد (بعد) ميدانيا”.

مشيرة إلى أن “الأولوية هي (مكافحة) الحرائق في منطقة فالبارايسو، نظرا لقربها من المناطق الحضرية، فهناك حرائق عدة، لكن اثنين منها هما الأكثر إثارة للقلق”، لافتة إلى حريق في لاس تابلاس أتى على 6800 هكتار، وآخر في منطقة لو موسكوسو في كويلبوي، حيث تفحمت مساحة 1150 هكتارا.

هذا، وتمت تعبئة 14 سفينة وخمس مروحيات لمكافحة الحرائق.

وتقع هذه المناطق على بعد يتراوح بين 80 و120 كلم شمال غرب سانتياغو، وهي غنية بصناعة النبيذ والزراعة والغابات. وتشهد تدفقا للسياح في هذه الفترة بسبب قربها من المحيط الهادئ.