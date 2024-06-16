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تشيلي: وزير التعدين السعودي يزور البلاد في يوليو

منذ 37 دقيقة
علم تشيلي

علم تشيلي

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قالت حكومة تشيلي أمس السبت 15\6\2024 إن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف سيزور تشيلي في يوليو\تموز ويعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في سانتياجو.

كان الوزير السعودي قال لرويترز في مقابلة أجريت معه في مارس\آذار إن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج حيث تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “سيزور تشيلي (في يوليو) وطلب بالفعل لقاء الوزيرة. ولكن لم يتم تحديد موعد بعد”.

وكان مصدر حكومي قد أبلغ رويترز بشأن الزيارة يوم الخميس قائلا إن الوزير السعودي سيبحث مع نظيرته الاستثمارات المحتملة في الليثيوم.

وتشيلي هي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

    المصدر :
  • رويترز

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