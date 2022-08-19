تصادم طائرتين شمالي كاليفورنيا الأميركية يوقع 3 قتلى

اصطدمت طائرتان في شمال كاليفورنيا أثناء محاولتهما الهبوط في مطار محلي، الخميس، وقتل ثلاثة ركاب، وليس هناك جرحى أو ضحايا آخرين، وفق ما نقل مراسل قناة “الحر ة” عن السلطات الجوية الفيدرالية.

وقع الاصطدام في مطار واتسونفيل المحلي قبل وقت قصير من الساعة 3 مساء، وفقا لتغريدة من مدينة واتسونفيل.

وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، كان هناك شخصان على متن طائرة سيسنا 340 ذات المحركين، وطيار واحد فقط على متن طائرة سيسنا 152 ذات المحرك الواحد أثناء الحادث.

وكانت الطائرتان في طريقهما إلى المطار عندما وقع الاصطدام، حسبما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان. وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.

ولم يصب أحد على الأرض بأذى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حطام طائرة صغيرة في حقل عشبي بالقرب من المطار. وأظهرت صورة من مدينة واتسونفيل أضرارا لحقت بمبنى صغير في المطار، مع وجود رجال إطفاء في مكان الحادث.

ولم تتوفر معلومات إضافية على الفور.

وتقع واتسونفيل، بالقرب من خليج مونتيري، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترا) جنوبي سان فرانسيسكو.