تصادم طائرتين في في الأجواء الأمريكية يودي بحياة سبعة أشخاص من بينهم نائب

قتلى بينهم نائب بعد تصادم طائرتين في الأجواء الأميركية
قتلى بينهم نائب بعد تصادم طائرتين في الأجواء الأميركية

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قال مسؤولون في ولاية ألاسكا الأميركية إن تصادما بين طائرتين في الجو في مدينة أنكوريدج، الجمعة، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص من بينهم نائب عن الولاية كان يقود إحدى الطائرتين.

 

وقالت قوات ولاية ألاسكا إنه لا يوجد ناجون من الحادث الذي وقع قرب المطار في مدينة سولدوتنا في شبه جزيرة كيناي.

وكان جاري كنوب النائب الذي يمثل المنطقة بمفرده في إحدى الطائرتين. وقالت قوات الولاية إن الطائرة الأخرى كانت تقل أربعة سائحين من ساوث كارولاينا ومرشدا وطيارا.

وتناثر حطام الطائرة على طريق سريع أغلقته السلطات لفترة وجيزة بسبب الخوف على سلامة الناس.

وتجري إدارة الطيران الاتحادية والهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل تحقيقا في الحادث.

ووقع آخر حادث تصادم دام في الجو في ألاسكا في مايو عام 2019 قرب كيتشيكان. ولقي ستة أشخاص حتفهم عندما تصادمت طائرتان كانتا تقلان ركاب سفينة سياحية. وتم انقاذ عشرة ناجين في موقع الحادث.

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