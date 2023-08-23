تصادم ناقلتين في قناة السويس.. ماذا عن حركة الملاحة؟

أكّد مصدران ملاحيان في مصر أنّ حركة الملاحة تتدفق بشكل طبيعي عبر قناة السويس اليوم الأربعاء، بعد انفصال ناقلتين اصطدمتا في وقت سابق.

وأفادت شركة مارين ترافيك التي تتابع حركة السفن نقلًا عن شهود في وقت مبكر اليوم، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دبليو ليسميس التي ترفع علم سنغافورة، وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان، اصطدمتا لوقت وجيز في قناة السويس المصرية.

ولم يذكر المصدران تفاصيل أخرى عن الحادث.

ولكن قناة القاهرة الإخبارية نقلت في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أنّ سفينة تعطلت في المجرى الملاحي للقناة وبدأت عملية قطرها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشير بيانات تتبع السفن على رفينيتيف ايكون أنه بحلول الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)، كانت الناقلة بي.دبليو ليسميس تواجه الشمال بينما تسحبها قاطرتان نحو الجنوب.

كما أظهرت البيانات أنه في الوقت نفسه كانت الناقلة بوري راسية على بعد نحو 12 كيلومترًا من الطرف الجنوبي للقناة وتتجه مقدمتها إلى الجنوب.

وأظهر مقطع بتقنية الفاصل الزمني لخريطة تتبع الناقلتين نشرته مارين ترافيك، انعطاف الناقلة بوري واصطدام جانبها بالناقلة بي.دبليو ليسميس التي كانت متوقفة بالفعل بعرض القناة في الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش قبل أن تتراجع بوري إلى الوراء وتعتدل.

وقال شخص رد على اتصال هاتفي من رويترز، في غرفة عمليات هيئة قناة السويس إنه لا يستطيع تقديم أي معلومات عن الناقلتين. ولم يفصح عن اسمه عند سؤاله عنه. ولم تصدر الهيئة بيانًا رسميًا بعد.

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن بالقناة، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.