تصاعد التوتر بين فرنسا بريطانيا بشأن عبور المهاجرين

تصاعد التوتر في العلاقات بين فرنسا وبريطانيا، الأربعاء، بشأن عبور قوارب المهاجرين عبر القناة الإنكليزية، بعد أن رفض المسؤولون الفرنسيون المزاعم البريطانية بأنهم وافقوا على منع “100٪ من عمليات العبور”.

وأعلن المسؤولون عن موقفهم، بعد 48 ساعة من اجتماع وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، مع نظيرها الفرنسي غيرالد دارمانين في باريس لمناقشة القضية، التي تعكر صفو العلاقات بين الجارتين، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقبل اجتماعه مع باتيل، مساء الاثنين الماضي، أصدر دارمانين “بيانا صارما” يتهم المملكة المتحدة باستخدام فرنسا كـ “كيس ملاكمة” للنزاعات السياسية الداخلية، وفقا للصحيفة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الداخلية بعد اجتماع الوزيرين، “اتفق الجانبان على تعزيز التعاون العملياتي بشكل أكبر. يجب عمل المزيد لوقف الهجرة عبر المعابر الخطرة. واتفقا على تسريع تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية المشتركة في يوليو 2021، بهدف منع 100٪ من عمليات العبور، وجعلها مستحيلة”.

وعلقت السفارة الفرنسية في لندن، الأربعاء، على “البيان المشترك”، في منشور على تويتر، وقالت إنه “لم يتم الاتفاق على الرقم 100٪ بين الوزيرين، ولا ينبغي ذكر ذلك على أنه التزام متفق عليه، وهذا ليس جزءا من البيان المشترك”.

For the record, the 100% figure was not agreed between the Home Secretary and French Interior Minister @GDarmanin and should not be presented as an agreed commitment: it is not. And it is not part of the joint statement. #ChannelCrossings

— French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) November 17, 2021