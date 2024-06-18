اليابان.. إنذار حريق وتعطل تبريد الوقود في محطة فوكوشيما النووية

تم إيقاف نظام تبريد الوقود النووي المستهلك في وحدة الطاقة السادسة لمحطة الطاقة النووية اليابانية الطارئة فوكوشيما.

وأعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية “TEPCO” أنه في الساعة 08:35 بالتوقيت المحلي، انطلق إنذار حريق في المحطة بسبب توقف مضخات نظام تبريد الوقود النووي المستهلك.

وأكدت الإدارة أنه بعد فحص الوحدة السادسة، لم يتم اكتشاف أي حريق، ولكن تم اكتشاف دخان متصاعد مشيرة إلى أنه لم يصب أحد ولم يتم تسجيل أي تغييرات في عمل الوحدة.

وأوضحت الشركة أن الوقود المستهلك تم تبريده بشكل كاف، وبالتالي فإن الحادث “لن يكون له تأثير على عمل المحطة”.

يذكر أنه في عام 2011، تضررت الوحدة الرابعة في محطة “فوكوشيما” كثيرا بانفجارات الهيدروجين بعد كارثة تسونامي.

ولا يستبعد الخبراء أن زلزالا جديدا في اليابان قد يسفر عن تدمير المبنى، لذلك يشيرون إلى ضرورة إزالة الوقود النووي بأسرع ما يمكن، علما بأن العدد الإجمالي لعناصر الوقود النووي في الوحدة حاليا هو 1533 عنصرا منها 1300 قضيب شديد الإشعاع من الوقود النووي المستنفد. لذلك بدأ الخبراء عملهم من عناصر الوقود غير المستنفدة وهي الأقل خطرا، وأخرجوا الأسبوع الماضي 22 قضيبا بنجاح.