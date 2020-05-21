تصاعد الشجار بينهما.. بيلوسي تشبه ترمب بطفل «على حذائه براز كلب»

شبهت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترمب، أمس الأربعاء، بطفل «على حذائه «براز كلب» مع تصاعد الشجار بين الاثنين.

ولم يدر حديث مباشر بين بيلوسي والرئيس الجمهوري منذ سبعة أشهر لكنهما تبادلا الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع في وقت يعمل فيه الكونغرس والبيت الأبيض على التصدي لجائحة فيروس كورونا التي تسببت في وفاة أكثر من 91 ألفاً في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وسئلت بيلوسي في مؤتمر صحافي عن تعليقات استفزازية أدلى بها ترمب عن جو سكاربورو مقدم البرامج بتلفزيون «إم إس إن بي سي»، إذ وصفه في إحدى المرات بأنه «معتوه»، فقالت: «الأمر أشبه بطفل يدخل والطين على سرواله».

وأضافت: «يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضاً على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة».

وفي تصريحات للصحافيين خلال زيارة لمبنى الكونغرس في وقت سابق من الأسبوع قال ترمب الذي اشتهر بتوجيه الشتائم والإهانات: «بيلوسي امرأة مريضة. عندها مشاكل كثيرة. مشاكل نفسية كثيرة».

وكان الرئيس يرد على تعليقات لبيلوسي يوم الاثنين قالت فيها إنه يجب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء واقٍ من فيروس كورونا بسبب سنه، ولأنه ينتمي من حيث الوزن لفئة «مرضى السمنة».