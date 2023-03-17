تصريحات جديدة لقائد فاغنر: هناك خطط لتصفيتي وتصفية مجموعتي

تشهد الساحة الروسية حرب جديدة بين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية حليف الرئيس الروسي الأهم يفغيني بريغوجين، وبعض المسؤولين في البلاد، في حين انه لا يوجد تقارب بأي شكل من الاشكال.

فبعدما ازدادت الخلافات مؤخراً عقب انتقادات بريغوجين المتكررة لوزارة الدفاع الروسية وسعيه لإظهار كفاءة قواته مقارنة مع الجيش الروسي، ناهيك عن أزمة الذخائر، فجّر الرجل القوي مفاجأة من العيار الثقيل.

وصرّح قائد فاغنر زاعماً أن هناك خططا لتصفيته وتصفية مجموعته في أوكرانيا سواء قبل نهاية الحرب أو بعدها، وفقا لتقرير نشره معهد دراسات الحرب الأميركي.

كما أضاف المعهد أن معلوماته تستند إلى نقاش مزعوم بين الرئيس فلاديمير بوتين وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بشأن مستقبل مجموعة فاغنر.

في هذا السياق، زعم قائد فاغنر أن باتروشيف حذر الرئيس بوتين من مخاطر قيام مجموعة فاغنر بتكوين قوة أكبر تمكنها من احتلال أراض على حدود أوكرانيا وربما حتى التقدم داخل روسيا، وفق قوله.

وأتى كلامه إجابة على سؤال صحافي نشرته خدمة بريغوزين الإعلامية أمس الخميس 16\3\2023.

وكشف بريغوجين أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف قد اقترح على بوتين إنهاء فاغنر وتدميرها، خوفا من محاولة قائدها توحيد المقاتلين وتسليحهم، ثم إرسالهم إلى أراضي روسيا للاستيلاء على السلطة في المناطق المتاخمة لأوكرانيا مع إمكانية التقدم في الداخل.

وخلص إلى أوامر صدرت فعلاً من باتروشيف لمراقبة مقاتلي المجموعة الأهم والسيطرة على تحركاتها، وسط موافقة من بوتين.

إلا أنه ورغم ذلك، لم يتمكن معهد دراسة الحرب من تأكيد تلك التصريحات أو نفيها، وفقا لصحيفة “kyivindependent”.

ولهذا رأى المركز أن عدم وجود تأكيد خارجي بشأن هذا الموضوع يشير إلى أن بريجوزين اختلق مؤامرة مزعومة لتعزيز صورته الإعلامية ودور قواته.

يشار إلى أن بريغوجين حليف الرئيس فلاديمير بوتين بات يعاني مؤخراً، من مشاكل مع وزارة الدفاع الروسية، حيث ادعى تحقيق انتصارات في ساحة المعركة قبل الجيش الروسي واتهم الوزارة بعدم إمداده بالذخيرة المطلوبة.

وكان هذا الرجل الذي فرضت عليه واشنطن وبروكسل عقوبات يعمل في الظل لسنوات، إلا أن اسمه طفا إلى السطح منذ بدء الهجوم في أوكرانيا العام الماضي.

ثم أثار حالة من الجدل بعد انتقاداته المتكررة للدفاع الروسية، في ظل سعيه المتواصل إلى إظهار أن قواته أكثر كفاءة من الجيش الروسي.