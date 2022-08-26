الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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تصريحات جيروم باول حول رفع الفائدة تهوي بمؤشرات الأسهم الأمريكية

منذ دقيقة واحدة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد في تداولات اليوم، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول توضح التزام الفيدرالي بالاستمرار في رفع معدلات الفائدة.

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 550 نقطة، أو بنسبة 1.67 بالمئة، وهبط مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 80 نقطة أو بنسبة 1.9 بالمئة.

وكانت نسبة التراجع في مؤشر “ناسداك” المجمع هي الأكبر بنحو 2.5 بالمئة، ليخسر 312 نقطة.

وأظهرت تصريحات باول التزاما صارما من جانب الفيدرالي الأميركي بالعمل على كبح معدلات التضخم المرتفعة.

وأشار باول في كلمة طال انتظارها على هامش ندوة “جاكسون هول”، يوم الجمعة، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل نهاية سبتمبر القادم.

وقال باول إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الهدف الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات.

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