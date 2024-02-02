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تصريحات خطيرة لقائد الجيش الأوكراني.. بعد "شائعة إقالته"

منذ 59 دقيقة
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أدلى قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، تصريحات خطيرة في وقت ترشح أنباء عن خلافه مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

واعتبر زالوجني في مقال له نشر أمس الخميس أن بلاده قد تضطر إلى تعديل استراتيجيتها العسكرية بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.

وقال في مقال رأي لشبكة “سي إن إن” إن حلفاء أوكرانيا الرئيسيين “يتنازعون” بشأن الدعم المستقبلي لكييف.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة في أوكرانيا أنه “علينا التعامل مع انخفاض الدعم العسكري من الحلفاء الرئيسيين الذين يخوضون نزاعات تتعلق بالتوترات السياسية الخاصة بهم”.

كذلك لفت زالوجني إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تعزيز القوة البشرية لجيشها ما لم يتخذ المشرعون إجراءات “لا تحظى بشعبية” لتعبئة مزيد من الرجال، وهي قضية مثيرة للجدل في البلاد، بحسب فرانس برس.

وتجاوز زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس المعارضة المستمرة منذ فترة طويلة من جانب المجر، واتفقوا على حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا، لكن دعم واشنطن لا يزال موضع شك بسبب خلافات داخلية في الكونغرس.

يذكر أن الجيش الأوكراني كان طلب من زيلينسكي تجنيد نصف مليون شخص إضافي لاستبدال الجنود المنهكين على الجبهة الذين خدموا فترات طويلة في مواجهة 600 ألف جندي روسي.

ورفض البرلمان مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعبئة مزيد من القوات، في كانون الثاني/يناير الماضي وسط انتقادات شديدة من الشعب الأوكراني ونوابه.

فيما انتشرت شائعات عبر وسائل إعلام أوكرانية هذا الأسبوع مفادها أن زيلينسكي يعتزم إقالة زالوجني وسط خلاف حول سبل زيادة عديد الجيش.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

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