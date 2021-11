تصريحات “خطيرة” لنائب بريطاني عن حقوق الرجل في المملكة المتحدة!!

أثارت تصريحات النائب بريطاني “نك فليتشر”، في إحدى جلسات مجلس العموم البريطاني، موجة عارمة من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة لكلامه.

وذكر النائب البريطاني في تصريحاته ذكر أن زيادة جرائم الشباب في بلاده سببها اختفاء القدوة الرجولية الصالحة في مجتمعهم وحتى الشخصيات الرجولية البطولية في الأفلام حوّلوها لنساء وذكر بعض الأفلام الشهيرة مثل “جيمز بوند” فيما تركوا أدوار المجرمين والعصابات للرجال مثل “بيكي بلاندرز”.

وأضاف فليتشر قائلاً: حقوق الرجل مسلوبة، معدل انتحار الذكور أعلى 3مرات و96% من السجناء هم رجال بسبب ما يحدث من تحيز جنسي، ويقول حتى “الرجل التقليدي” نعتوه بـ”الرجل المسموم” لمجرد أنه ملتزم بآرائه التقليدية.

كما أشار إلى أن هناك أقليّة صغيرة لكنها صاخبة للغاية تفرض رأيها فعندما يرون شخصية ذكورية أو قدوة صالحة يزيلوه ليجعلوا مكانه أنثى.

وقال أن “اليوم العالمي للرجل” مجرد نكتة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو للنائب البرطاني، تعرض لوابل كبير من الانتقادات، وتم وصفه بعبارات شديدة اللهجة وحسابه في تويتر يتلقى سيل من الشتائم.

