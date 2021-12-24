تصريحات “صادمة” لجنرال إيراني عن التعذيب في السجون.. “قلة نوم فقط”!!

توالت ردود الفعل المستغربة والمستنكرة، لتصريحات الجنرال محمد إسماعيل كوثري، النائب السابق لقائد مقر “ثار الله” بطهران التابع للحرس الثوري والبرلماني الحالي، حول تأكيده بألا وجود للتعذيب في السجون الإيرانية.

وبحسب ما نقل موقع “إيران إنترناشونال”، فقد نفى كوثري، تعذيب المتهمين في السجون الإيرانية بمن فيهم مازيار إبراهيمي، الذي أُجبر على الاعتراف بالتورط في اغتيال علماء نوويين، وادعى أن القوات الأمنية لا يسمح لهم بالتعذيب “أبدا”.

وفي تصريح أدلى به إلى موقع “إنصاف نيوز” نشر كوثري، اليوم الجمعة 24 ديسمبر (كانون الأول): “نحن لا نستخدم هذه الأساليب. البعض يدعي تعرضه للتعذيب، بسبب قلة النوم”.

وقال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني إن المتورطين في قتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، غادروا

البلاد “خلال الساعات الأولى” وقد “تم تعقب بعضهم”.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد قال سابقا في معرض رده على إصدار الأمم المتحدة قرارا ضد إيران بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، قال إن التعذيب في إيران “محض كذب”، مردفا أنه على من يدعي تعرضه للتعذيب مراجعة السلطة القضائية.

وردا على هذه المزاعم، أطلق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران هاشتاغ “تعرضتُ_للتعذيب” سردوا خلاله تعرضهم للتعذيب في إيران.

وكان مازيار إبراهيمي قد تم اعتقاله عام 2012 بتهمة التورط في “اغتيال علماء نوويين”، وتم الإفراج عنه عام 2014 بعد نشر اعترافاته القسريه على التلفزيون.

وردا على تصريحات غريب آبادي، قال إيراهيمي: “لقد راجعت القضاء شخصيًا منذ 6 أعوام، وما تزال ملفاتي مفتوحة على ما أظن، لأنه لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق وتعرضت للتهديد عقب هذه المراجعة”.

كما كتب رضا يونسي، شقيق علي يونسي الطالب الجامعي المعتقل في إيران ردا على غريب آبادي: “عليك بزيارة العنبر 209 من سجن إيفين ليسردوا لك عن التعذيب. إذا كنتم تنفون وجود عمليات تعذيب في السجون، اسمحوا لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو وسائل الإعلام الدولية بزيارة السجون.