تصريحات لرئيس بولندا حول أوكرانيا تثير انتقادات واسعة

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا أنه غير واثق من قدرة أوكرانيا على استعادة شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفق كالة رويترز.

ولكن دودا يعتقد أن أوكرانيا تستطيع استعادة دونيتسك ولوجانسك، في تصريحات أثارت انتقادات من السياسيين في الائتلاف الحاكم.

وتعتبر بولندا من أكثر الدول الداعمة لكييف منذ الغزو الروسي للبلاد في عام 2022. وقالت إن أوكرانيا يجب أن تستعيد السيطرة على جميع أراضيها لردع موسكو عن شن عدوان جديد.

وتمسك دودا بموقفه الداعم خلال مقابلة على قناة كانال زيرو على موقع يوتيوب في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة. ولكن عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم، رد قائلا “من الصعب عليّ الإجابة على هذا السؤال”.

وأضاف “لا أعرف ما إذا كانت (أوكرانيا) ستستعيد القرم لكنني أعتقد أنها ستستعيد دونيتسك ولوجانسك”.

وذكر أن شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا في عام 2014 أي قبل ثماني سنوات من غزوها الشامل، “هي مكان له أهمية خاصة… لأسباب تاريخية أيضا. لأنه في الوقع، إذا بحثنا في التاريخ، سنجد أن (الجزيرة) كانت في قبضة روسيا في أغلب الأحيان”.

وسيطرت القوات التي تدعمها موسكو على أجزاء من دونيتسك ولوجانسك في شرق البلاد في عام 2014 أيضا. وشهدتا قتالا خلال الحرب الحالية، على عكس شبه جزيرة القرم.

وكتب السفير الأوكراني لدى بولندا فاسيل زفاريتش اليوم السبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “شبه جزيرة القرم أوكرانية.. إنها كذلك وستظل كذلك”.

وقال رومان جيرتخ، النائب عن أكبر تكتل في الحكومة وهو حزب الائتلاف المدني “أود أن أذكر السيد دودا بأن هناك مدنا في بلدنا كانت في تاريخها تابعة لبولندا لفترة أقصر من انتمائها لدولة أخرى”.

وتعرضت تصريحات دودا لانتقادات من مشرعين من الائتلاف الحاكم ينتمون إلى معسكر سياسي مختلف عن معسكر الرئيس.