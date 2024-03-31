الأحد 21 رمضان 1445 ﻫ - 31 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصريحات لماكرون حول الغواصة البرازيلية تثير جدلا في فرنسا

منذ ساعتين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته البرازيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته البرازيل

A A A
طباعة المقال

أثارت اقتراحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “بمساعدة” البرازيل في الحصول على غواصة نووية بشكل مختلف، جدلاً واسعًا في فرنسا، فيما عدّته مجموعة “سي.جي .تي” البحرية في شيربورغ طعنة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال ماكرون في قاعدة إيتاجواي، بالقرب من ريو، خلال حفل إطلاق الغواصة “تونليرو”: “هذا الإطار موجود، وهو ممكن. هل تريده؟ فرنسا ستكون إلى جانبكم”.

والغواصة البرازيلية “توليرو” هي الثالثة من بين أربع غواصات تعمل بالطاقة التقليدية صممتها البرازيل بالتعاون مع “نافال غروب” الفرنسية من خلال برنامج “برو ساب”، بحسب صحيفة “لا برس دو لا مانش” الفرنسية. ومن خلال هذه الجملة القصيرة، أراد ماكرون الاستجابة للطلبات المتكررة لشريكه البرازيلي.

وفي الواقع، تحاول البرازيل إقناع فرنسا بزيادة عمليات نقل التكنولوجيا، لمساعدتها على تطوير مفاعل في غواصتها النووية المستقبلية.

وقالت مجموعة “سي جي تي” البحرية إن هذه التصريحات طعنة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتفتح ثغرة لانتشارها، كما إن هذا التدخل غير مرحب به على أيّ حال مع تكاثر الصراعات، وبدلاً من إيجاد الحلول الدبلوماسية، تتم الدعاية للحرب، هذه ليست الرسالة الصحيحة.

وأشارت، إلى أن “إيمانويل ماكرون، لم يكن أول من ألغى هذه المعاهدة الموقعة في عام 1968. فقد تجاوزت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى حد كبير العقد المبرم بين نافال غروب وأستراليا. وفي نهاية المطاف، فإن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تحظر هذا النوع من الممارسة”.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

روسيا تعتقل أشخاص جنوب داغستان
بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.. روسيا تعتقل 3 أشخاص جنوب داغستان
طائرة بايدن
فضيحة من العيار الثقيل.. صحفيون ينهبون طائرة بايدن وأصوات الأواني سمعت في حقائبهم!
الملك تشارلز
بغياب ويليام وكيت.. الملك تشارلز يحضر قداس عيد الفصح

الأكثر قراءة

مراقبة الهلال - تعبيرية
بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله
عناصر من جهاز أمن الدولة
نائب يهاجم جهاز أمن الدولة.. مليشيا تساهم في ضرب هيبة الدولة!