تصريحات “مثيرة” لقيادي في الحرس الثوري… “جيش سري عالمي”!

زعم المسؤول العسكري الإيراني، محمد رضا نقدي، خلال مقابلة عبر التلفزيون الرسمي، وجود ما وصفه بتعاون من جانب “جيش سري عالمي” مع بلاده التي لن تكون بحاجة لحلفاء عسكريين في حالة الحرب، وفق قوله.

وقال نقدي، المساعد المنسق بمليشيا الحرس الثوري الإيراني، إن “جيشا كبيرا وغير معروف يتعاون في جميع أنحاء العالم مع قوات الجمهورية الإيرانية”.

وأشار نقدي إلى أن أجانب من بلدان مختلفة قاتلوا من أجل مصالح إيران، معترفا ضمنيا باستقطاب شبان من أفغانستان، والعراق ودول أخرى بينها دول أوروبية للمشاركة في القتال خارج الحدود والانضمام إلى فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري بغرض التجسس والإرهاب.

وأوضح الجنرال بمليشيا الحرس الثوري، قائلا إن “وجود وعدد هؤلاء الشباب كان صغيرا، إلا أن تنوعهم كان كبيرا”، مدعيا في نفس الوقت أن هؤلاء الشباب الأجانب كانوا يحاربون لأجل راية الإسلام التي هي رايتنا (إيران)، على حد قوله.

ودعا نقدي وسائل الإعلام المحلية في إيران إلى بث دعايات للترويج لحساب مليشيات قوامها عناصر أجنبية موالية لطهران مثل حيدريون، وفاطميون، وزينبيون في سوريا.

واستطرد أن إيران أصبح لديها في الوقت الراهن موالون في كل مكان على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجلها، وفق تعبيره.

واعتبر الجنرال الإيراني أن طهران في حالة اندلاع الحرب لن تواجه نقصا في الحلفاء العسكريين، لأن لديها قوة شكلتها وأشخاصا مناصرين لها حول العالم.

ووصف مساعد التنسيق في مليشيا الحرس الثوري ما قال إنها قوات منتشرة عالميا بأنها أخطر بكثير من جيش الحلفاء لبلد ما، مردفا أن تلك القوات مثل رجل متواجد داخل ميناء بحري، أو مطار، أو مضيق مائي.

وأضاف قائلا: “هؤلاء الأفراد هم أكثر خطورة على العدو لأن لا أحد يعرفهم، وهم أناس مبعثرون في كل مكان ولا يمكن التعرف عليهم.. إنه جيش كبير جدا” وذلك بحسب “العين الاخبارية”.