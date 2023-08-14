تصريحات مفاجئة لسيناتور ديمقراطي: هانتر بايدن مدمن مخدرات وارتكب أعمالًا غير قانونية

قال جيمي راسكين، عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، إن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، ارتكب أفعالًا “غير قانونية” وأشار إلى أن التحقيق في قضيته “غير سلس”.

وأضاف راسكين، وهو سيناتور ديمقراطي من ماريلاند، خلال مقابلة تلفزيونية أنه “من الواضح أن هانتر بايدن، مدمن مخدرات وارتكب أعمالًا غير قانونية وخاطئة بشكل كبير”.

وناشد راسكين السياسيين الأمريكيين عدم التدخل في عمل النظام القضائي وأن يسمحوا لمحاكمة هانتر بايدن، أن تسير في مجراها، بحسب قوله.

يشار إلى أنه، في الجمعة الماضية، أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند، تعيين مدعٍ للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

من جانبه، نفى الرئيس جو بايدن، أي تورط له في أعمال ابنه هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها أحد شركائه. يجدر بالذكر أن هانتر بايدن، يواجه تهما بالتهرب الضريبي المتعمد وتعاطي المخدرات وامتلاك مسدس غير مرخص.

وفي وقت سابق كشف النائب الجمهوري غريغ ستيوب، عن نيته تقديم مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهم عدة منها “تورطه في المخدرات والدعارة“، منوها بأنه سيقدم جميع الأدلة اللازمة.

وقال النائب في مقابلة عرضت عبر قناة “newsmax“، “إنه سيقدم قرار عزل ضد الرئيس جو بايدن يوم الجمعة بعدة تهم منها الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والاحتيال والتورط المالي في المخدرات والدعارة”.

وأكد النائب أن بحوزته “كل الحقائق والأدلة الآن، وقام بالتحقيقات وسينشر جميع هذه الأدلة”.

ولفت النائب إلى أن من بين هذه الأدلة المثبتة، تلك التي تم الحصول عليها من خلال الكمبيوتر المحمول الخاص بنجله، هنتر بايدن، والذي تم الإعلان عن محتوياته، بعد أن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر في ديلاوير. وتم الكشف عن محتويات القرص الصلب، والذي أظهر هانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات وغيرها من الأمور والإثباتات.