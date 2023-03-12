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تصريحات مفاجئة لنائب ترامب السابق: التاريخ "سيُحاسبه" على هجوم الكابيتول

منذ ساعتين
مايك بنس ودونالد ترامب

مايك بنس ودونالد ترامب

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اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، أن التاريخ “سيحاسب” الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

في تصريحات ستؤدي على الأرجح إلى تعميق الخلاف بين المرشحين السابقين منذ أن رفض بنس المشاركة في جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 والبقاء في السلطة.

وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحافيون سنويًا للقاء كبار السياسيين إنّ “الرئيس ترامب كان مخطئًا”.

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله: “لا أملك الحق في قلب الانتخابات”، مشددًا على أن تصريحات ترامب “المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم”. وأضاف “أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب”.

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني طالبوا بإعدام بنس مما اضطره للجوء إلى مكان آمن.

وأعلن ترامب نيته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024. فيما قال بنس إنّه قد ينافسه لكسب ترشيح الجمهوري للاقتراع.

وعادة، يشكل لقاء “غريديرون دينر” السنوي حدثًا خفيفًا تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية. ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة. وقال “سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 – إذا كان هذا أنا”.

ولم تكن تصريحات بنس القاسية الموجهة إلى ترامب متوقعة في الحفل.

وكتبت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ميريم موخيكا في تغريدة على تويتر: “حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور.. بدا كثيرون مذهولين”.

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