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تصريح أمريكي مفاجئ عن الاتفاق النووي الإيراني!

منذ ساعة واحدة
رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)

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قالت الولايات المتحدة (الأربعاء 12-10-2022) إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 “ليس محور تركيزنا الآن”، مضيفة أن طهران لم تبد اهتماما يذكر بإحياء الاتفاق وأن واشنطن تركز على كيفية دعم المحتجين الإيرانيين.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “هذا ليس محور تركيزنا الآن”.

وقال برايس في إفادة صحفية “من الواضح جدا، والإيرانيون أوضحوا جيدا، أن هذا ليس اتفاقا كانوا مستعدين لإبرامه. الاتفاق لا يبدو وشيكا بالتأكيد”.

وقال “لم نسمع شيئا في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم. ولذا فإن تركيزنا الآن … ينصب على الشجاعة الملحوظة التي يظهرها الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية”.

وأضاف “ينصب تركيزنا الآن على تسليط الضوء على ما يفعلونه ودعمهم بالطرق الممكنة”، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أشعلتها في 16 سبتمبر أيلول وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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