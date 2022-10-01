تصريح "صادم" لحليف بوتين المقرب حول استخدام النووي في أوكرانيا!

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (السبت 1-10-2022) إن على موسكو التفكير في استخدام سلاح نووي منخفض القوة في أوكرانيا بعد هزيمة كبيرة جديدة منيت بها في ساحة المعركة.

في رسالة على تطبيق تيليجرام تنتقد القادة الروس لتخليهم عن بلدة ليمان في شرق أوكرانيا اليوم السبت، كتب قديروف “في رأيي الشخصي، ينبغي اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما يرقى لإعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة”.

وكان قديروف يتحدث بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية، من بينها دونيتسك التي تضم ليمان، ووضعها تحت المظلة النووية الروسية، قائلا إن موسكو ستدافع عن الأراضي التي سيطرت عليها “بكل ما لدينا من قوة ووسائل”.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم والتي تضم أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة مجهزة للاستخدام ضد الجيوش المعادية.

وأشار حلفاء كبار آخرون لبوتين، بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، إلى أن روسيا قد تحتاج إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية، لكن دعوة قديروف كانت الأكثر إلحاحا وصراحة.

والحاكم النافذ لمنطقة الشيشان مناصر قوي للحرب في أوكرانيا إذ شكلت القوات الشيشانية جزءا من طليعة الجيش الروسي في أوكرانيا.

وانتقد في رسالته الكولونيل جنرال ألكسندر لابين قائد القوات الروسية التي تقاتل في ليمان ووصفه بأنه “متواضع ​​الأداء”.

في سياق متصل، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك “خطرًا” من أن تتمكن روسيا من استخدام الأسلحة النووية بالنظر إلى “كل الحديث الفضفاض والتهديدات النووية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف سوليفان لكايتلان كولينز مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا ترى حاليًا مؤشرات حول “الاستخدام الوشيك” للأسلحة النووية.

وتابع سوليفان، في إطار الرد على سؤال من كولينز حول تصريحات بوتين الأخيرة بشأن الأسلحة النووية: “هناك خطر بالنظر إلى كل الأحاديث الفضفاضة والتهديدات النووية من قبل بوتين بأنه سيفكر في ذلك”، وتابع: “نحن كنا واضحين بنفس القدر بشأن ما ستكون عليه العواقب، وأبلغنا الروس بذلك مباشرة”.