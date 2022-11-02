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تصريح غريب لطباخ بوتين: زيلينسكي زعيم قوي وواثق من نفسه لا تقللوا من شأنه

منذ 24 دقيقة
رجل الأعمال الروسي "الشهير بطباخ بوتين" المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين

رجل الأعمال الروسي "الشهير بطباخ بوتين" المقرّب من الكرملين يفغيني بريغوجين

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“لا تقللوا من شأنه، زيلينسكي زعيم قوي وواثق من نفسه”، بتلك العبارات كال مؤسس مجموعة فاغنر التي يقاتل عناصر إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، المديح لللرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي.

فعلى الرغم من حملات السخرية الروسية التي تشن باستمرار على زيلينسكي، اعتبر يفغيني بريغوزين، حليف الرئيس الروسي، الذي يعرف بكنية “طباخ بوتين” أن الرئيس الأوكراني “زعيم قوي وواثق من نفسه”.

وقال يفغيني المقرب من الكرملين، في بيان صدر عن مكتبه أمس الثلاثاء، ونشر على منصة فكونتاتكي لوسائل التواصل الاجتماعي “على الرغم من أنه رئيس دولة معادية لروسيا في الوقت الحالي، إلا أن زيلينسكي رجل قوي وواثق وعملي ولطيف”.

كما أضاف في تدوينة ثانية: “لا تقللوا من شأنه”!

أتى هذا البيان ليشكل استثناء لأول مرة عن سلسلة التوصيفات التي غالباً ما تصدر من موسكو، قاصفة جبهة الرجل، واصفة إياه بالنازي المتطرف حيناً، أو المهرج ومدمن المخدرات أحياناً أخرى، وفق ما نقلت صحيفة “التلغراف”.

وكان بريغوزين البالغ من العمر 61 عامًا ، والذي اشتهر سابقاً بتنظيم حفلات العشاء للرئيس الروسي، أقر قبل أشهر قليلة بأنه أسس مجموعة فاغنر، من أجل القتال في دونباس، شرق أوكرانيا.

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