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تصريح لافت للكرملين.. أهدافنا في أوكرانيا قد تتحقق من خلال "المحادثات"!

منذ 6 دقائق
الكرملين

الكرملين

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نقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين قوله (الخميس 13-10-2022) إن أهداف “عمليته العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لم تتغير، لكنها قد تتحقق من خلال المفاوضات.

وكانت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحيفة إزفستيا الروسية هي الأحدث في سلسلة تصريحات هذا الأسبوع شددت على أن موسكو منفتحة على فكرة المحادثات، وهو تغيير ملحوظ في لهجتها بعد تعرض قواتها لسلسلة من الهزائم المذلة‭‭ ‬‬مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من إتمام شهرها الثامن.

ونُقل عن بيسكوف قوله “الاتجاه لم يتغير، فالعملية العسكرية الخاصة مستمرة حتى نحقق أهدافنا”.

وأضاف “لكننا كررنا مرارا أننا منفتحون على فكرة المفاوضات لتحقيق أهدافنا”.

وبينما قالت روسيا من قبل إنها مستعدة للتفاوض، فإن الإشارات المتكررة إلى إمكانية دخول حوار هذا الأسبوع لافتة للنظر.

فقد قال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة على فكرة المحادثات مع الغرب، لكن الولايات المتحدة رفضت البيان ووصفته بأنه “تمثيلية”.

وعاد لافروف إلى التطرق للفكرة أمس الخميس قائلا لصحيفة إزفستيا “لن نلاحق أحدا. إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها”.

وأضاف “عندما نحصل على إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها”.

واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين بعد أن أعلنت روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية الشهر الماضي وأمطرت مدنا أوكرانية بالصواريخ هذا الأسبوع في أعقاب هجوم على جسر حيوي بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي سبق أن ضمتها عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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