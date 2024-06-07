الجمعة 1 ذو الحجة 1445 ﻫ - 7 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصريح مثير للجدل لماثيو ميلر.. والخارجية الأميركية توضح "الخطأ"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2024 8:31 صباحًا
ماثيو ميلر

ماثيو ميلر

A A A
طباعة المقال

أثار تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر جدلاً واسعاً بعد أن قال خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن ‘إسرائيل لها الحق في محاولة استهداف المدنيين’.

وتعرضت إسرائيل لموجة انتقادات عقب استهدافها لمدرسة تابعة للأمم المتحدة في وسط غزة. سارعت الخارجية الأميركية لتصحيح ‘الهفوة’ موضحة أن ميلر كان يقصد حماس وليس المدنيين.

وعندما سأله الصحفيون عن الضربة قال ميلر: “إنه وضع صعب. إذا كان صحيحا أن المدرسة تأوي عناصر لحماس، ويختبئ مسلحون آخرون داخلها، فإن هؤلاء الأفراد أهداف مشروعة”.

وأسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة وسط غزة، تحولت إلى ملجأ للنازحين ويزعم الجيش الإسرائيلي أنها تستخدم “كمجمع لحماس”، عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم 23 امرأة وطفلا، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس إن إسرائيل قصفت “من دون سابق إنذار” مدرسة تابعة لها في قطاع غزة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة إكس “تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل من دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بايدن يلتقي بزيلينسكي في فرنسا اليوم ويقدم له مساعدات بقيمة 225 مليون دولار
فلاديمير بوتين
في ظل تداعيات الحرب.. بوتين ينظر شرقا من نافذة فتحها القياصرة على الغرب
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
رئيس كوريا الجنوبية سيزور تركيا وقازاخستان وأوزبكستان

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
استطلاع هلال ذي الحجة في السعودية
السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك