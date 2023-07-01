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تصريح مثير لمدير الـCIA بشأن تجنيد جواسيس في روسيا

منذ 19 ساعة
مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز

مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز

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قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، السبت، إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل، وإن الوكالة لن تترك هذه الفرصة تضيع هباء.

وأضاف بيرنز، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في موسكو، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا “سيستمر السخط من الحرب في إضعاف القيادة الروسية في ظل مواصلة أسلوب الدعاية للدولة وممارسة القمع”.

ومضى يقول “هذا الاستياء يخلق فرصة لنا في المخابرات المركزية الأمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل… لن ندعها تذهب سدى”.

وصف بيرنز التمرد بأنه “تحد مسلح للدولة الروسية”، لكنه قال إنه “شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه”.

في سياق متصل اعتبر بيرنز أنه “من الخطأ دوماً التهوين من هوس (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالسيطرة على أوكرانيا”.

كما رأى أن “حرب بوتين في أوكرانيا أصبحت فشلاً استراتيجياً بالفعل لروسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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