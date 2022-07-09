تصريح مثير لوزير خارجية الصين: علاقتنا مع ‬واشنطن مهددة بالانحراف!

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن السبت بأن العلاقات بين بلديهما مهددة “بالانحراف” أكثر عن مسارها بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان عقب اجتماعه مع بلينكن على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا “يعتقد كثير من الناس أن الولايات المتحدة تعاني من نوبة خطيرة ومتنامية من رهاب الصين”.

وأضاف وانغ أنه يتعين على واشنطن أن تلغي التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على بكين في أقرب وقت ممكن وأن تكف عن فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية، وذلك في المباحثات التي وصفها البيان بأنها كانت “متعمقة” و “صريحة”.

وقال وانغ إنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الجانب الأمريكي توخي الحذر في أقواله وأفعاله فيما يتعلق بتايوان، ويجب ألا يرسل أي إشارات خاطئة للقوى المؤيدة “لاستقلال تايوان”.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول “قضية أوكرانيا”، دون أن يذكر تفاصيل.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه على الصين ألا تكون محايدة بشأن الحرب في أوكرانيا، في إشارة إلى وقوفها بجانب روسيا.

مضيفاً أن الصين تتعاطف مع الدعاية الروسية، لافتاً في ذات الوقت إلى أن بلاده ملتزمة بالعمل مع بكين.

في هذا السياق، شدد على أن علاقة أميركا والصين مفيدة للعالم أجمع، وعن لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي في وقت سابق اليوم، قال إنه بحث معه التحديات التي تواجه العالم، وأضاف أنهما بحثا الوضع في تايوان، مشيراً إلى أن المحادثات كانت مفيدة ومثمرة.