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تصريح “مثير” من الصحة البريطانية قبل طرح لقاح أكسفورد

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 8:26 صباحًا
لقاح أكسفورد ضد كورونا

لقاح أكسفورد ضد كورونا

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في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا ، قالت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، أنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتا لإجراء مراجعة لبيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم ويجب أن ننتظر توصياتها”.

وكانت المتحدثة ترد على تقرير لصحيفة “صنداي تليغراف”، الذي أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتبارا من 4 يناير وفق خطط يضعها الوزراء.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

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