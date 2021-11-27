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تصريح “مقلق” لكبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا عن متحور “أوميكرون”!!

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2021 9:14 مساءً
كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي

كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي

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أشار كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة “كريس ويتي” اليوم السبت إلى إن هناك فرصة معقولة في أن تكون لسلالة فيروس كورونا التي رصدت حديثا (أوميكرون) درجة ما من مقاومة اللقاحات.

وأضاف ويتي في مؤتمر صحفي عقده رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون “هناك فرصة معقولة في وجود درجة ما من مقاومة اللقاحات بالنسبة لهذه السلالة”.

يشار إلى أن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، كان قد أعلن اليوم السبت، عن تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.

وقال الوزير في تصريح إذاعي “في وقت متأخر من الليلة الماضية: ” اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، أوميكرون، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام”.

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جمهورية جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.

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