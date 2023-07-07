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تصعيد إسرائيليّ جديد في الضفّة.. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتغتال شابَين

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2023 9:53 صباحًا
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، اليوم الجمعة، وقتلت شابين بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

ونشر التلفزيون الفلسطيني لقطات قال إنها لاقتحام قوات الاحتلال لنابلس، حيث ذكر أن الجيش الإسرائيليّ دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلًا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبًا أحد الشبان بتسليم نفسه.

كذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، أنّ قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة في نابلس، وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من محاور عدة، حيث دارت اشتباكات عنيفة.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن أمس أنّ مسلحًا فلسطينيًا قتل جنديًا إسرائيليًا بالرصاص قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في عمليّة قالت حماس إنها نفذتها ردًا على عملية إسرائيلية استمرت يومين في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم فتح النار على قوات توقفت لتفتيش مركبته، التي أثارت ريبتها قرب مستوطنة كدوميم المجاورة لمدينة نابلس.

أحداث جنين

يذكر أن العملية الإسرائيلية التي استمرت يومين في الضفة الغربية المحتلّة هي الأضخم منذ سنوات، حيث تسبب العنف المتصاعد في تزايد القلق الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لمسلحين. واستشهد في العملية 12 فلسطينيًا على الأقل، فيما قُتل جندي إسرائيلي واحد.

    المصدر :
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