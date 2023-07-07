تصعيد إسرائيليّ جديد في الضفّة.. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتغتال شابَين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلّة، اليوم الجمعة، وقتلت شابين بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.

ونشر التلفزيون الفلسطيني لقطات قال إنها لاقتحام قوات الاحتلال لنابلس، حيث ذكر أن الجيش الإسرائيليّ دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلًا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبًا أحد الشبان بتسليم نفسه.

قوات إسرائيلية تقتحم البلدة القديمة في #نابلس وتخوض اشتباكات مع فلسطينيين بالمنطقة #العربية pic.twitter.com/pd6U6HhtEs — العربية (@AlArabiya) July 7, 2023

كذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، أنّ قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة في نابلس، وتبعها عدد كبير من عربات الجيش التي اقتحمت المدينة من محاور عدة، حيث دارت اشتباكات عنيفة.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة #نابلس بأعداد كبيرة واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين#العربية pic.twitter.com/Ki2NZtYDTA — العربية (@AlArabiya) July 7, 2023

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن أمس أنّ مسلحًا فلسطينيًا قتل جنديًا إسرائيليًا بالرصاص قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في عمليّة قالت حماس إنها نفذتها ردًا على عملية إسرائيلية استمرت يومين في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم فتح النار على قوات توقفت لتفتيش مركبته، التي أثارت ريبتها قرب مستوطنة كدوميم المجاورة لمدينة نابلس.

أحداث جنين

يذكر أن العملية الإسرائيلية التي استمرت يومين في الضفة الغربية المحتلّة هي الأضخم منذ سنوات، حيث تسبب العنف المتصاعد في تزايد القلق الدولي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لمسلحين. واستشهد في العملية 12 فلسطينيًا على الأقل، فيما قُتل جندي إسرائيلي واحد.