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تصعيد بين الكوريتين.. بالونات القمامة تعبر الحدود وسط تهديدات متبادلة

منذ ساعتين
بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

بالون يعتقد أنه مرسل من كوريا الشمالية بداخله نفايات فوق حقل للأرز في كوريا الجنوبية يوم 29 مايو أيار 2024. صورة لوكالة يونهاب حصلت عليها رويترز من طرف ثالث

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قال مسؤولون وتقارير إخبارية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية استأنفت إرسال بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد أسبوع من تعهدها بمواصلة فعل ذلك إذا استمر إرسال منشورات مناهضة لبيونجيانج من الجنوب.

وتم العثور على عشرات البالونات المحملة بالقمامة في سول وفي مناطق قريبة من الحدود خلال الليل وفي وقت مبكر اليوم الأحد، بعد أن قال الجيش الكوري الجنوبي في وقت متأخر أمس السبت إن كوريا الشمالية أطلقتها مجددا.

وقال جيش كوريا الجنوبية اليوم الأحد إنه يأخذ مسألة البالونات “على محمل الجد” وإنه في حالة تأهب لاتخاذ إجراءات ردا على ذلك عند الضرورة. ولم يوضح الإجراءات التي سيتخذها.

وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت من أنها ستتخذ إجراءات “لا تطاق” ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة.

وذكر مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية في بيان أن سول ستبدأ اليوم الأحد استخدام الدعاية الصاخبة الموجهة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت عند الحدود ردا على استئناف إرسال بيونجيانج بالونات معبأة بالقمامة.

وقالت حكومة كوريا الشمالية إن البالونات أُرسلت ردا على منشورات مناهضة لبيونجيانج أطلقها نشطاء كوريون جنوبيون كجزء من حملة دعائية، وأضافت أنها أطلقت المئات منها ابتداء من أواخر مايو أيار تحمل القمامة والسماد.

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    المصدر :
  • رويترز

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