تصعيد جديد.. روسيا توقف إشعار أمريكا بأنشطتها النووية

في تصعيد جديد، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء إن موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، بما يشمل الإطلاقات التجريبية، وذلك بعد انسحاب موسكو من معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله “كل الإشعارات.. كل أشكال الإخطار.. كل عمليات تبادل البيانات.. كل أنشطة التفتيش.. كل أشكال العمل بموجب الاتفاقية بصفة عامة معلقة. لن يجري تنفيذها”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت”، التي تعد آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية في ظل توتر العلاقات على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ولدى كل من أميركا وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالي 90 من الرؤوس الحربية النووية في العالم.