السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصعيد جديد.. موسكو تنهي العمل بالهريفنيا الأوكرانية في هذه المنطقة!

منذ 28 دقيقة
العملة الأوكرانية "الهريفنيا"

العملة الأوكرانية "الهريفنيا"

A A A
طباعة المقال

قالت الإدارة، التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، (السبت 10-12-2022) إنها لم تبدأ بعد استبدال الهريفنيا الأوكرانية، العملة المتداولة محليا، بالروبل الروسي. وسينتهي العمل بالهريفنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في الأول من يناير كانون الثاني.

وقال أندريه بيريتونكين، رئيس الفرع المحلي للبنك المركزي الروسي، في مقطع مصور نشرته الإدارة، التي عينتها روسيا، على تيليجرام “من أجل راحة السكان وإتاحة اندماج أكثر سلاسة للمنطقة في الاقتصاد الروسي، بدأت البنوك في منطقة خيرسون عمليات صرف العملات هذا الأسبوع”.

وكانت الإدارة، التي عينتها روسيا، قد ذكرت من قبل أنه سيتم قبول كل من الروبل والهريفنيا في منطقة خيرسون.

وسيطرت القوات الروسية على معظم منطقة خيرسون في الأيام الأولى لحملة موسكو العسكرية على أوكرانيا وأعلنت ضمها لروسيا في سبتمبر أيلول بعد استفتاء أدانته أوكرانيا ودول غربية.

لكن بعد أقل من شهرين، انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون بعد ضغوط من هجمات أوكرانية مضادة، بينما لا تزال تسيطر على معظم أراضي المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأضرار التي خلفها الإعصار ماندوس
في الهند.. مقتل أربعة أشخاص بسبب الإعصار "ماندوس"
احتجاجات إيران مستمرة
السلطات الإيرانية تمهّد لموجة إعدامات جديدة... لكل منهم "قاتل أو قتلة"!
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في دريسدن واعتقال المسلح

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

زينة ترحيني
وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
قائد الجيش جوزاف عون
العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
القاضية غادة عون
القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!