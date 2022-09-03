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تصعيد خطير.. أردوغان يتهم اليونان "باحتلال" جزر منزوعة السلاح

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان (السبت 3-9-2022) باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وقال إن تركيا مستعدة “لفعل ما يلزم” عندما يحين الوقت المناسب.

وتركيا واليونان خصمان قديمان، وهما على خلاف الآن حول قضايا عديدة تشمل التحليق المتبادل في مجاليهما الجويين ووضع جزر في بحر إيجه والحدود البحرية والموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط وقبرص المنقسمة عرقيا.

واتهمت أنقرة أثينا في الآونة الأخيرة بتسليح جزر بحر إيجه منزوعة السلاح، وهو أمر تنفيه أثينا. ولم يسبق لأردوغان أن اتهم اليونان باحتلال الجزر.

وقال أردوغان، متحدثا من سامسون في شمال البلاد، “احتلالكم للجزر لا يقيدنا. عندما يحين الوقت والساعة (المناسبين) سنفعل ما يلزم”.

وأضاف أن على اليونان “ألا تنسى إزمير”، في إشارة إلى طرد تركيا القوات اليونانية من المدينة في عام 1922.

وتقول أنقرة إن جزر بحر إيجه مُنحت لليونان بموجب معاهدتي 1923 و1947 بشرط عدم تسليحها. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مرارا إن تركيا ستبدأ في التشكيك في السيادة اليونانية على الجزر إذا استمرت أثينا في تسليحها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن موقف تركيا من التشكيك في سيادة اليونان على الجزر “سخيف”.

    المصدر :
  • رويترز

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